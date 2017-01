UPCOMING RELEASES Zum Jahresrückblick gehört auch ein Jahresausblick.

Im ersten Indianer im brandneuen Jahr haben wir etwas in die Zukunft geschaut und uns von der Vorfreude packen lassen. Unten findest du einige Gründe dafür: Sun Airway hat sich ungefähr vier Jahre lang kaum gemeldet, weshalb sie von vielen beinahe abgeschrieben wurden. Im Dezember 2016 meldeten sie sich unerwartet mit ihrem Song “FOAM” zurück und kündeten ihr drittes Album “Heraldic Black Cherry” auf Ende Januar an. Auch VILDE hat sich im Dezember gemeldet. Thomas Vilde (Kins) versprach, ein Jahr lang jeden Monat einen Song zu veröffentlichen. Gestartet wurde im Dezember mit “Strictly Speaking”. Arms and Sleepers’ Konzerte sind mit unglaublich beeindruckenden Visuals gestaltet und werden oft mit einer gemütlichen Runde Q&A beendet. Dem Publikum möglichst nahe zu kommen scheint eine sehr hohe Priorität der beiden Herren zu sein. “Time Will Tell” ist die erste Single ab dem kommenden Album “Life Is Everywhere”, welches ebenfalls Ende Januar erscheinen wird. sir Was aka Joel Wästberg kommt aus Göthenburg und hat sich erstmals im Juni mit seiner Debut-Single “Says Hi” gemeldet. Nun folgt sein erstes Album “Digging A Tunnel” Mitte März. Nicht selten werden kleine Labels von den Musikern selber geführt, ob dies auch bei Four Thieves Records der Fall ist, ist nicht so ganz klar, denn mit Informationen geht das mittlerweile 2-jährige Label spärlich um. Musik präsentieren sie aber mit grossem Stolz. Elder Island aus Bristol und Sea Bed aus Brighton bringen auf Four Thieves Records ihre Sachen raus. Die aktuelle EP von Elder Island trägt den Namen “Seeds of Sand” und dürfte gerne noch zwei, drei Tracks länger sein. Die Klangwelt, die sich einem eröffnet, verlässt man nur ungern wieder. Die “organic electronic band” aus Brighton, Sea Bed, sind mit “Art of Living” am Start. Die aktuelle Single trägt den Namen einer Schweizer Stadt: “Geneva”