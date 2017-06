Woodstock im 2017 Waiter: “You Vultures!” hiess das 1. Album der aus Alaska stammenden Band Portugal. The Man, es folgten 5 Alben im Jahrestakt, auf jedem präsentiert sich die Band von einer neuen Seite, musikalisch wie thematisch. Nachdem das 7. Album “Evil Friends” etwas länger auf sich warten liess, gab es bis zum Release von Nummer 8 “Woodstock” eine noch längere Pause, dies hat seine Gründe, wie Eric und Zach uns verrieten. Am 16. Juni kommt “Woodstock” raus, ein Album voller Protest und Wiederstandsparolen, aber auch eine Erinnerung, das Gute nicht vergessen zu sehen. Wieder eine Band, die politisch wird, magst du dir denken, das Ganze ist aber nicht so schwarzweiss… Das besagte Video, wo du die Tools for Resistance suchen kannst: BRANDNEU: Pixx, Band von, mit und rund um Hanna Rodgers aus Chipstead bei London. 2. Juni Album: “The Age of Anxiety”. Hier der Song “Grip”