Heute reisten wir im Intravinyl zurück in die 60er und 70er Jahre der Türkei und hörten uns Antatolian Rock an. Anatolian Rock entstand mitte der 1960er Jahre als westliche Rock Bands in der Türkei immer populärer wurden.

Musiker wie zum Beispiel Özdemir Erdogan kombinierten den Rock mit türkischen Rhytmen, Harmonien und Instrumenten.

Im Intravinyl hörten wir heute diverse Musiker der Anatolian Rock Szene. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: