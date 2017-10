Captain Beefheart And His Magic Band Heute schauten wir uns im Intravinyl die amerikanische Band Captain Beefheart And His Magic Band etwas genauer an. Captain Beefheart begann 1958, im Alter von 17 Jahren zusammen mit Frank Zappa Musik zu machen, neun Jahre später veröffentlichte er dann sein erstes Album Safe As Milk. Bei den Sessions zum Album Safe As Milk spielte der damals erst 20 jährige Ry Cooder die Slidegitarre. Als das Album veröffentlicht wurde fand es keinen Anklang, gehört heute jedoch zu den Klassikern der 60er Jahre. Captain Beefheart wurde oft als Totalitärer Diktator seiner Band beschrieben. Andere Meinungen konnte er nicht akzeptieren und neigte auch zu verbaler wie auch physischer Gewalt gegenüber den anderen Bandmitgliedern. Captain Beefheart war nicht nur ein begnadeter Musiker sondern auch ein hervorragender Maler und Dichter. 1982 entschied er sich, die Musikkarriere and den Nagel zu hängen und sich nur noch auf die Malerei zu fokusieren. Seine Bilder konnte er Weltweit ausstellen, so zum Beispiel auch im San Francisco Museum Of Modern Art. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: