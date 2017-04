David Axelrod Heute hörten wir im Intravinyl zwei Stunden Musik des amerikanischen Produzenten David Axelrod. Bereits Ende der 50er Jahre startete er seine Karriere als produzent bei Capitol Records. Dort produzierte er Alben in den verschiedensten Musikstilrichtungen. So produzierte er alle von Lou Wrals bei Capitol Records veröffentlichten Alben. Ender der 60er Jahre produzierte David Axelrod dann zunehmends auch Rockmusik, so zum Beispiel Soon There’ll Be Thunder der Band Common People. Nach 7 Jahren als erfolgreicher Produzent veröffentlichte er 1968 sein erstes Soloalbum Songs Of Innocence. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: