Hip-Hop, Rund um die Welt Heute reisten wir im Intravinyl um die Welt. Als sich in den 1970er Jahren in den USA der Hip-Hop entwickelte, verbreitete sich der Hype schnell um die ganze Welt Wir starteten in Latein-Amerika un schauten uns als erstes den Rapper Vico C aus Puerto Rico an. Von Latein-Amerika flogen wir weiter Richtung Asien. Eine Hip-Hop Gruppe, die wir uns etwas genauer angeschaut haben sind Scha Dara Parr aus Japan. Die zwei MC’s und ihr DJ veröffentlichten unzählige Alben und gehören zu den erfolgreichsten Rappern aus Japan. Nach einem kurzen Zwischenstop in Afrika legten wir den Fokus der zweiten Stunde auf Eurpa. Der Französische Rapper Passi, stammt ursprünglich aus Kongo und lebte in de Banlieue. Er brach sein Agrarwissenschaftsstudium ab um sich auf die Musik zu fokusieren und so den Durchbruch zu schaffen. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: