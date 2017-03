Jimi Hendrix Heute hörten wir im Intravinyl Musik des wahrscheinlich besten Gitarristen der Welt. Jimi Hendrix feierte 1966 mit seiner Single Hey Joe seine ersten Erfolg zusammen mit seiner Band The Jimi Hendrix Experience. 1967 folgte dann mit Are You Experienced? sein erstes Album. Jimi Hendrix wurde vorallem für sein experimentelles und innovatives Gitarrenspiel weltberühmt. Sein Können zeigte er vorallem Live. So spielte er Gitarre hinter seinem Rücken oder mit den Zähnen. Speziell an Hendrix Gitarrenspiel war auch dass er als Linkshänder eine Rechtshändergitarre verkehrt spielte. 1969 tratt Jimi Hendrix am legendären Woodstock Festival auf. Da sich alle Konzerte am Woodstock verzögerten konnte er erst am frühen Montagmorgen auftreten, als das Festival eigentlich schon vorbei war. Von den 400’000 Besuchern hörten nur noch rund 25’000 das Konzert. Nur ein Jahr später verstarb Jimi Hendrix im Alter von 27 Jahren. Er erstickte an seinem eigenen Erbrochenen. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: