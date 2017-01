Heute hörten wir im Intravinyl Musik von Michael Yonkers. Mitte der 60er Jahre startete der amerikanische Gitarrist seine Musikkarriere mit seiner ersten Band Micheal and the Mumbles. Er wurde schnell aufgrund seiner selbst gefertigten Gitarren und Verstärker in seinem Heimatstadt Minneapolis bekannt. Sogar ein Theremin befestigte er zeitweise an seiner Gitarre.

Ende der 60e Jahre gründete er die Michael Yonkers Band. Mit ihr nahm er das Album Microminiature Love auf, welches jedoch erst 2002 erschien. Anfang der 70er Jahre trennte er sich von seiner Band und veröffentlichte diverse Soloalben auf seinem eigenen Label. ein Grossteil davon wurde unterdessen wiederveröffentlicht.

