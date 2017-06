The Band Heute hörten wir im Intravinyl Musik der kanadischen Musikgruppe The Band. Die zukünftigen Musiker von The Band lernten sich in der Back Up Band des kanadischen Rockabilly Musikers Ronnie Hawkins kennen. Sie nahmen einige Alben zusammen mit Ronnie Hawkins auf , bevor sie dann 1967 ihren eigenen Plattenvertrag erhielten. 1968 erschien das Debüt Album von The Band. Auf diesem Album befindet sich auch ihr berümtester Song The Weight, welcher es sogar in den Soundtrack zum legendären Easy Rider Film geschafft hat. Bereits Mitte der 60er Jahre startete The Band ihre zusammenarbeit mit Bob Dylan. The Band wurde Dylans Live-Band und ist auch auf einigen Studioalben des Musikers zu hören.

1976 entschossen sich die Musiker von The Band sich aufzulösen. Sie veranstalteten ein grosses Abschiedskonzert, bei dem neben the Band auch zahlreiche andere Musiker auftraten. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: