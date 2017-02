The Sonics Heute hörten wir im Intravinyl die Musik von The Sonics. Ihre ersten zwei Alben machten sie im Nordwesten der USA bekannt, wo sie neben Künstlern wie The Kinks, The Byrds oder the Beach Boys Konzerte auf den grössten Bühnen spielten. 1964 landeten sie schon mit ihrter ersten Single the Witch ihren ersten Hit. 1965 und 1966 folgten mit Here Are The Sonics und Boom die ersten Alben der Band aus Seattle. 1967 veröffentlichten The Sonics mit Inroducing the Sonics ihr drittes Studioalbum, mit welchem jedoch weder ihre Fans noch sie selber zufrieden waren. 1968 trennten sich die Wege der Bandmitglieder. Einige gingen studieren, andere wechselten die Bands und der Saxophonist ging als Kampfjetpilot in den Vietnam Krieg. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: