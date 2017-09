The West Coast Pop Art Experimental Band Heute reisten wir im Intravinyl zurück in die 1960er Jahre. Wir beschäftigten uns 2 Stunden mit The West Coast Pop Art Experimental Band. Die psychedelic Rockband wurde 1965 gegründet und veröffentlichte nur ein Jahr später ihr Debütalbum, Volume 1. Die Aufnahmen wurden hauptsächlich von Bob Markley bezahlt, welcher sich so in die Band einkaufte. Markley verhalf seiner Band auch zu einem Plattenvertrag über 3 Alben bei Reprise Records. Schnell übernahm Markley die Führung der Band und es kam zu einem Streit mit dem Sänger und Gitarristen Micheal Lloyd, welcher kurz darauf die Band verliess. 1968 veröffentlichte The West Coast Pop Art Experimental Band ihr 4. Album A Child’s Guide To Good And Evil, welches anfänglich stockte, doch später zu einem der legendärsten psychedelic Rock Alben avancierte. Die ganze Sendung zum Nachhören findest du hier: