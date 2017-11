Vinyl Special Heute wurden wir unserem Namen das erste mal so richtig gerecht. Wir hörten nur Musik, welche direkt von der Schallplatte. Angefangen haben wir mit den Platten unglaublichen Platte “A Child’s Guide To Good And Evil” von “The West Coast Pop Art Experimental Band”. Wir haben im Vorfeld zur Sendung, dazu aufgerufen, dass 3FACH Hörerinnen und Höhrer doch ihre lieblings Platte in die Sendung vorbei bringen sollen. Tatsächlich haben sich im Studio einige Personen versammelt.

So auch der 3FACH-Höhrer Kevin*. Er hat uns erzählt er sei während folgendem Song gezeugt worden: Tolle Musik, ausschliesslich ab echtem Vinyl und spannende Stories, kannst du im Vinyl Special nachhören. *Namen der Redaktion bekannt