Jeans for Jesus in der Schüür Radio 3FACH empfiehlt:

Jeans for Jesus

Am 13.05.17 im Konzerthaus Schüür Mundart Pop aus Bern! Knallig, laut und bunt kommen die Herren aus der Hauptstadt mit Pro um die Ecke. Zu dem hellen Synthie-Pop von Jeans for Jesus, würde man am liebsten auf die Strasse hüpfen vor Glück. Die lyrischen Texte allerdings, befassen sich überhaupt nicht mit nur einfachen, leichten Themen. So greift der Song “Wosch no chli blibä” zum Beispiel die Flüchtlingsthematik auf.

Jeans for Jesus besuchte uns für ihr neues Album PRO im Gaffa. Begleitet wird der Abend von den sanften Beats und ebenfalls überlegten Texten des St.Galler-Electropop Duo Dachs.

Dachs mit der neuen Single Füdliblutt



Türöffnung: 20:30

Beginn: 21:30

Eintritt: CHF 25

Tickets für den Vorverkauf sind unter starticket.ch zu finden. Alle Member vom 3FACH Memberclub aufgepasst! Dieses Konzert findet von der Konzertreihe 50/50 statt. So gilt für jeden Member zwei für ein Ticket – 50/50!