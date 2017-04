Jeans For Jesus – P R O Estavayaeh, LA, oder Matrix – das sind alles Songs, die wir hier im 3FACH im Jahr 2014 auf und ab gespielt haben. Jeans For Jesus haben mit ihrem Debüt Album die ganze Schweiz mit schweizerdeutscher Musik erobert. Vor zwei Wochen ist ihr 2. Album namens P R O erschienen und wird von Kritikern regelrecht gefeiert. Die Zeitung “Der Bund” schreibt: Das ist “Drake und Justin Bieber auf Bärndütsch”. J4J wird auch als die neue “Züri West” bezeichnet. Der Drake und Bieber Vergleich lässt sich sicher aufs’ Musikalische beziehen, doch die Texte sind wieder einmal der ausschlaggebende Punkt für ihren Erfolg. Auf den teils überproduziert wirkenden Songs à la «pop tot he max» singt der Sänger Mike Egger über alltägliche Situationen, die ansprechen, doch man selbst nie mit so zurechtgezupften Worten ausdrucken könnte.

Genau diese Mischung zwischen modernem Pop und berndeutschen Texten macht Jeans For Jesus und das Album P R O zu DER schweizer Band in dieser Zeit. Apropos: Das Album riecht auch ganz gut und die Jungs waren auch schonmal bei uns im Gaffa.