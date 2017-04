Nach all den “Black lives matter” Alben wirkt das neue Album von Joey Bada$$ am ausgereiftesten. All-Amerikkkan BADA$$ ist ein sowie musikalisches als auch ein politisches Statement. In “Temptation” und “Land of the Free” schiesst Joey scharf gegen die neue amerikanische Regierung. Nicht wie alle anderen die dies mit Wut machen, macht es Joey Bada$$ mit klarem Menschenverstand.

Und auch musikalisch ist bei Joey Bada$$ alles klar. Eine schöne Mischung zwischen oldschool Beats und newschool Flow.

Auf Soundcloud streamen: Joey Bada$$ – All-Amerikkkan BADA$$