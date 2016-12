Kick Ass Award 2016: Musikvideo Voting Der Kick Ass Award bietet dieses Jahr nicht nur Verwöhnung fürs Ohr, sondern auch was fürs Auge. Damit meinen wir nicht (nur) die schönen Bandmitglieder, die am Gala-Abend, am 4. Januar in der Schüür vor Ort sein werden – die Rede ist von schönen Videoclips.

Für den KAA 2016 suchen wir das beste Luzerner Musikvideo und brauchen dazu deine Hilfe. 1. Steck das Popcorn in die Mikrowelle.

2. Lass deinem Sinn für Ästhetik freien Lauf.

3. Zieh dir die aufgeführten, nominierten Musikvideos rein.

4. Gib deinem Favourite beim Online-Voting deine Stimme. Ein riesen Spass! Und damit kannst du gleich beginnen, das Abstimmungsformular findest du ganz unten: 01. Regie: Roman Hodel – (GAIA – Howl)

02. Regie: Damiàn Dlaboha & Savino Caruso – (Hanreti – Hippieshit)

03. Regie: Tapir Filmatelier – (GeilerAsDu – 8 Kilometer)

04. Regie: Felix Hergert – (Long Tall Jefferson – Bad Day)

05. Regie: Angela Staffelbach & Nadja Bietenhader – (Touch – M.O.B.)

06. Regie: Silvio Zeder – (Haubi Songs – Easyjet)

07. Regie: Sébastien den Hollander – (TBRW & Little Miss Sunshine – Chollo)

08. Patrick Portmann – (Kapnorth – Pixies)

