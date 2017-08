Ein Konzert zum schlafen – Schlafkonzert Max Richter In der Welt der klassischen Musik ist er eine Ausnahmeerscheinung, ein Grenzgänger ohne jegliche Scheuklappen: Max Richter. Der deutsch-britische Komponist, der soeben mit seinem Ensemble das Montreux Jazz Festival eröffnete, hat sich mit emotionalen Filmmusiken («Waltz with Bashir», «Shutter Island», «Die Rückkehr nach Montauk») und seiner Neuinterpretation von Vivaldis «Vier Jahreszeiten» für die Deutsche Grammophon weltweit einen Namen gemacht. Seit Jahren fügt der 51-Jährige Klassik und Ambient-Klänge nahtlos zusammen. Inspiriert von der Minimal Music, greift er zu Mitteln wie Variation und Repetition – immer mit dem Ziel, seinen Zuhörern Geschichten zu erzählen, sie auf emotionale Reisen mitzunehmen, das Bewusstsein anzusteuern oder gar durch die verschiedenen Schlafphasen zu begleiten. Genau das fand diesen Samstag, dem 5. August 2017 in Zürich statt. Max Richters Werk «Sleep» wurde vor einem handverlesenen Publikum zur Aufführung gebracht. Die “Zuschauer” konnten sich im Voraus via einer Promoaktion einer schwedischen Möbelfirma für die Plätze bzw. Betten in der Halle 622 bei Oerlikon bewerben. Ein achtstündiges Stück, der Nacht und dem Schlaf gewidmet erwartete sie. Dafür hat sich Richter intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, holte unter anderem Rat beim berühmten US-Neurowissenschaftler David Eagleman ein und komponierte darauf schliesslich eine Klangreise, die auf eine ganz spezielle Weise zu geniessen ist: einschlummernd. Das Konzert, dass das Publikum in Städten wie Berlin oder Sydney auf Feldbetten mitverfolgte, konnte in der Schweiz auf zuvor individuell zusammengestellten “Traumbetten” miterlebt werden. Die Betten wurden nach dem Konzert dem Hilfswerk von Pfarrer Sieber gespendet. Auch 3FACH war dabei, Reporterin Chiara und Kameramann Dominik durften sich in der stilvoll eingerichteten Halle 622 in Zürich Oerlikon ein Bett teilen und die acht Stunden Schlafkonzert auf sich wirken lassen. Oben findest du den Videobericht zum Event. Den Radiobericht mit diversen Stimmen zum Konzert hörst du hier: