Diesen Sonntag stand Katermoderatorin Lina drei Stunden lang El Ritschi zur Seite und begleitete sie durch den Sonntag Morgen. Man sprach über seine 3FACH Zeit als erste Marketing-Leitung und gewann Einblick in El Ritschis Anti-Kater-Methoden. Spolier alert: Haferflöckli! So nennt sich auch der Kater-Song, welchen er vor zwei Jahren extra für die Sendung schrieb und nach wie vor mit viel Gefühl vor zu tragen vermag.

El Ritschi ist Liedermacher, Musiker bei Jolly and the Flytrap.