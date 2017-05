Sophie Louise macht Musik zum Nachdenken, Weiterträumen und Gehenlassen – genau richtig für einen Katersonntag. Seit kurzem ist Sophie Louise nicht mehr solo unterwegs: mit ihrer fünfköpfigen Band bespielt sie verschiedenste Lokalitäten in der Schweiz. Als nächstes dann die Waldbühne am Gurtenfestival. Ihr Sound bewegt sich zwischen heute und den 60ern und 70ern und ist ab und an auch von der Fast-Namensvetterin Sophie Hunger inspiriert. Zurzeit sind sie an einem neuen Album dran, das schon bald fertig ist. In einer Livesession in unserem Studio durften wir schon exklusive Songs hören, die dann auf der neuen Scheibe erscheinen werden. Wie sie tönen hörst du hier:

Hier geht’s zum Interview: