Zu Gast im Kater: Linah Rocio Diesen Sonntagmorgen sorgte Linah Rocio für ordenlich Unterhaltung in der Sendung Kater. Die aufgestellte Chilenin sprach mit uns über ihr neustes Album “Warrior Talk”, über ihre Up & Downs und wie es zur Zusammenarbeit mit dem Latin Grammy-Preisträger und Produzent Àlvaro Alencar gekommen war. Sie nimmt kein Blatt vors Mund und genau deshalb sollst du dir das Interview mit ihr anhören: Am Sonntag, da spielt man Spiele – zumindest wir im 3FACH. Linah machte beim von uns kurzerhand getauftes Entweder-Oder-Game freudig mit. Dabei war sie weder zögerlich noch stockend, im Gegenteil ihre Antworten flitzten wie aus einer Pistole heraus: