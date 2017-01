Kick Ass Award 2016 Live mitverfolgen! Morgen Abend ist es wieder soweit: Wie immer am ersten Mittwoch des Jahres werden von Radio 3FACH in der Schüür die verschiedensten Awards an die Luzerner Musik- und Kulturszene verteilt. Neben dem Hauptpreis „Kick Ass Award“, welcher an den besten Song des vergangenen Jahres geht, wird auch das beste Musikvideo oder das beste Album des Jahres 2016 ausgezeichnet und der Negativpreis „Toro Embolado“ vergeben. Wer gewinnt, erfährst du an der morgigen Gala im Konzerthaus Schüür ab 20:00 Uhr, öffentlich, Eintritt 5.-. Bist du aus einem unerklärlichen Grund verhindert, die beste Awardverleihung überhaupt mitzuerleben? No problem! Schliesslich sind wir ein Radio und verschieben unser Studio für einen Abend ins Konzerthaus. Ab 19:00 Uhr einschalten und den Kick Ass Award live aus der warmen Stube mitverfolgen! 97.7 / 96.2 FM oder Live-Stream. Ausserdem halten wir dich via Live-Ticker auf Facebook, Instagram und Twitter auf dem Laufenden und präsentieren dir die schönsten Impressionen. Tweets von @Radio3FACH

Auch dieses Jahr sind viele prominente Gäste mit von der Partie. Zu den prominenten Gästen gesellen sich LZ-Chefredaktor Jérome Martinu, der Stadtpräsident Beat Züsli, die amtierende Miss Schweiz Lauriane Sallin, FCL-Spieler Tomislav Puljic, Olympiasieger Mario Gyr und der stadtbekannte Anwalt und Salle Modulable-Unterstützer Jost Schumacher, sowie die Gastband DACHS.