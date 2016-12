Wenn die Volière am Inseli langsam ihre Tore schliesst, die Geburtstagsparty von Radio 3FACH Geschichte ist und unzählige Schaufenster wieder mit verstaubtem Weihnachtsschmuck geschmückt werden, weiss man, dass das Jahresende langsam näher rückt. Höchste Zeit, um auf ein bewegendes 2016 zurückzublicken und den besten Luzerner Song des Jahres mit dem Kick Ass Award zu prämieren.

Luzern – der Kanton der Schweine, Spiess-Hegglin erhält Höschen an 3FACH-Gala, Salle Modulable – definitiv vom Tisch, Funk Am See in der Krise oder Gundula, die Welt spricht über Luzern.



Das wird auch am Mittwoch, 04. Januar 2017 wieder der Fall sein. Dann heisst es nämlich wieder: KICK ASS AWARD 2016.



JA! wir suchen wieder den besten Luzerner Song des Jahres 2016. Letztes Jahr räumte ,,Hanreti” mit “The Thrill Is Gone” den begehrten Preis ab.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und auch dieses Jahr, wählst du mit, wer den Preis (3`000 Franken) und die Siegertrophäe “Knut” in der Schüür entgegennehmen darf.



Nebst dem sich auch dieses Jahr die Bands wieder gegenseitig Stimmen geben können – und zur einen Hälfte also selbst über Sieg oder Niederlage entscheiden – bestimmst auch du zur fünfzig Prozent, per SMS-Voting, über den Erfolg der Nominierten .

Das SMS-Voting startet am Donnerstag 01. Dezember und Endet am Dienstag 27. Dezember 2016 um 23:59.

Und so funktioniert es: SMS “3FACH xx” (xx = Startnummer, siehe unten) an die Nummer 880. (Achtung: zwischen “3FACH” und der “xx” Startnummer befindet sich ein Abstand)

(Ein SMS kostet dich 60 Rappen. Jede Rufnummer wird nur einmal gezählt.)

Die 25 Nominierten Songs im Überblick:

3FACH 01: TBRW & LITTLE MISS SUNSHINE – CHOLLO (Reimstunde Nomination)



3FACH 02: GAIA – THICK PINE WOOD (Indianer Nomination)



3FACH 03: MARASH & DAVE – REAL



3FACH 04: FLEW – LAPUTA



3FACH 05: VISIONS IN CLOUDS – TIME (Gaffa Nomination)



3FACH 06: MÖPED LADS – SEDEL



3FACH 07: DUOBIOS – UNCHAINED



3FACH 08: YSER – PIECE OF ME (Gaffa Nomination)



3FACH 09: KAPNORTH – A HELPING HAND



3FACH 10: VISU – E RICHTIGE MAA



3FACH 11: HANRETI – PUSHERMAN



3FACH 12: GEILERASDU – 8 KILOMETER (Reimstunde Nomination)



3FACH 13: HARDY – MUCHO GUAPO



3FACH 14: DUB SPENCER & TRANCE HILL – DEEP DIVE DUB (Groove Infection Nomination)



3FACH 15: M`GHADI – THE WORD (Groove Infection Nomination)

Long T

3FACH 16: THE CHURCHHILL GARDEN – THE 8TH DAY (FEAT. OMEGA VAQUE)



3FACH 17: LONG TALL JEFFERSON – OLD FRIEND



3FACH 18: MIMIKS – POULET MET RIIS



3FACH 19: ROLF LAUREIJS – FCL (LCM/Hallo Echo Nomination)



3FACH 20: SOUS SOL – MY EYES (Stromstoss Nomination)



3FACH 21: LUCA VALLANTE – HIGHER (Stromstoss Nomination)



3FACH 22: KEEP TALKING – HIGH HANDED (Pamir Nomination)



3FACH 23: DEAD PONY CLUB – PARALYZED (Pamir Nomination)



3FACH 24: TOUCH – BEACH (Indianer Nomination)



3FACH 25: DIETRICH & STROLCH MOLOCH



Die Nominierten für den besten Luzerner Song wurden von der 3FACH-Musikredaktion, sowie den verschiedenen Music-Specials des Senders ausgewählt.

Nebst dem besten Luzerner Song, dem besten Luzerner Album und ein paar weiteren Bestheiten, wird dieses Jahr am Kick Ass Award ausserdem auch erstmals das beste Luzerner Musikvideo (klicke zum Online-Voting hier) gekürt.

Natürlich ist es das mit diesen drei Awards jedoch noch nicht gewesen; eine unterhaltsame Show und weitere verschiedenste Awardverleihungen erwarten dich am 4. Januar in der Schüür.

Um 20.00 Uhr wird ganz gemäss dem Abendmotto “Antikes Griechenland” das Olympische Feuer entzündet und der Gala-Abend der etwas anderen Art gestartet. Weiss, edel, intellektuell, selbstironisch – eine pure Gönnung.

Also Luzern: Save the Date!

Den letzten legendären Kick Ass Award kannst du dir hier zur Vorbereitung nochmals zu Gemüte führen:

Hier gehts zu den Nominationen fürs beste Luzerner Album 2016.

Hier gehts zum Voting für den besten Luzerner Video-Clip 2016.