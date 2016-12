Kid Ink im Komplex 457 Radio 3FACH empfiehlt:

Kid Ink

Im Komplex 547

Am 23. März um 20.00 Uhr Die steile Karriere des von Kopf bis Fuss tätowierten Rappers aus Los Angeles begann wie so viele Karrieren heutzutage über das Netz und über jede Menge Mixtapes. Tadellose Verse, mühelos hüpfend, fast schon schwebend zwischen Club und Strasse – das macht den Rapper und Produzent Kid Ink aus.

Mit seinem Debüt “Up & Away” schoss er von null nach ganz oben. Knackte ein paar Rekorde, verkaufte Tausende Platten und wurde über Nacht zur grossen Hoffnung des amerikanischen Hip-Hops. Mit “Full Speed” erschien 2015 eine Platte, die so ziemlich alles wegfegte und Brian Todd Collins, wie Kid Ink mit bürgerlichem Namen heisst, in seinem künstlerischen Schaffen festigte. Wo will man hin, wenn man schon ganz oben angekommen ist? Kid Ink sagt sich “Back to the Basics?. Mit dem Mixtape “Rocketshipshawty 2” veröffentlichte er vor kurzem den Nachfolger vom 2012 erschienen Tape. Auf dem neuen Werk zeigt er sich von einer etwas rougheren Seite, die man von ihm in letzter Zeit eher weniger gewohnt war. Dass er live einiges auf dem Kasten hat, wissen wir schon lange, allerspätestens aber seit seiner Über-Show im Herbst 2015 im X-TRA in Zürich. Jetzt gibt es nur noch eines zu sagen: Schnell Tickets sichern für sein einziges Schweizer Konzert am 23. März im Komplex 457 und dann auf einen üblen Turn Up gefasst machen!