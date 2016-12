KKA16: Dead Pony Club Dead Pony Club wurde von der Sendung Pamir für den KickAss Award 2016 nominiert – man kann sich also vorstellen, in welcher musikalischen Ecke sich die Luzerner aufhalten. Hardcore ist es – und erinnert uns an Cancel The Sky, welche 2013 den begehrten Award doch eher überraschend für sich ergattern konnten. Da mit Remo Stalder jemand von Cancel The Sky und damit auch das Siegergen bei Dead Pony Club dabei ist, kann man gespannt sein auf den 4. Januar. Folgende Punkte haben Dead Pony Club vergeben: 1 Punkt: Kapnorth

2 Punkte: Hanreti

3 Punkte: Keep Talking