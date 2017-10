Das neue Deutschland Ist es denn überhaupt ein neues Deutschland?

Wir haben den Blick über den Rhein gewagt und uns mit den Ergebnissen der Bundestagswahlen befasst. Sofern ihr die Koalition gelingt, ist Angela Merkel wiedergewählte Bundeskanzlerin. Deutschland steht insgesamt nicht vor veränderten Tatsachen. Und doch ist die grosse Gewinnerin der Wahlen eine viel kleinere Partei. Die AfD hat den Sprung in den Bundestag geschafft, indem sie ihren Stimmenanteil innerhalb von vier Jahren rasch verdreifacht hat. Woher der Wahlerfolg rührt und warum gerade der Fakt, dass die AfD eine Protestpartei ist, sie von der SVP unterscheidet, darüber haben wir mit Daniel Bischof gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Zürich und forscht unter anderem darüber, wie ein vereinfachter Sprachgebrauch mit dem Populismus zusammenhängt. Darum haben wir in Bezug auf die Bundestagswahlen natürlich auch über dieses Thema gesprochen. Ausserdem wollten wir von Daniel Bischof auch wissen, welche Themen die Deutsche Politik seiner Ansicht nach in den nächsten Jahren dominieren werden. Die ganze Sendung kannst du hier nachhören: