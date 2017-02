Die politischen Schönen und Reichen Die Oscars sind passé und das Krass Politic hat sich darum entschieden das Sendungsformat für einmal zu ändern. Eine volle Stunde nur für die Stars und Sternchen, so soll es sein nach der Nacht der Nächte. Natürlich wurde dabei aber trotzdem vor allem die Politik betrachtet. Im Vorfeld wurden die Oscars 2017 als Ort des Widerstands gegen Donald Trump proklamiert. Erwartet wurden hitzige Reden gegen den US-Präsidenten. Doch es blieb still um die Stars. Der grosse Eklat des Abends war die Verwechslung zweier Preiscouverts und nicht die Kritik am Staatspräsidenten. Und doch war die Show gespickt von der einen oder anderen politischen Message, sei es mit blauen Schleifen auf dem roten Teppich oder der Abwesenheit des iranischen Regisseur und Preisträger Asghar Farhadi. Im Krass Politic sind wir ausserdem der Frage nach gegangen, ob politische Dankesreden an den Oscars eine Tradition haben und ob Hollywood eigentich links ist. Foto: Spiegel