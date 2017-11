Fake News – das Thema dominiert die öffentliche Debatte seit einigen Monaten und das fast wie kein anderes.

Gleichzeitig wird der Begriff in so vielen verschiedenen Kontexten gebraucht, dass er immer schwammiger wird. Was sind nun Fake News genau und wer verbreitet sie? Diesen Fragen sind wir im Krass Politic auf den Grund gegangen. Allem voran haben wir uns aber damit beschäftigt, was Fake News für einen Einfluss auf die Politik haben.

Red und Antwort stand uns Konrad Weber, Leiter des SRF-Newslab. Er befasst sich tagtäglich mit der Frage, wie die Digitalisierung die Informationsbeschaffung verändert und wie das bestmöglich genutzt wird.

Hören kannst du das hier: