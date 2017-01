Für die Umwelt und für die Wirtschaft, geht das? Lieber Sport als Politik und lieber die Schweiz in der EU, als die Türkei in der EU. Das haben wir im Roland Fischer im Entweder-Oder-Spiel entlockt. Der Präsident der Grünliberalen Partei Kanton Luzern musste sich zwischen jeweils zwei Sachen entscheiden. Ein einfaches Unterfangen für einen Politiker, der in einer Partei politisiert, die sich zwischen zwei anderen Parteien positioniert? Höre und staune im Podcast. Weiter haben wir mit Roland Fischer darüber gesprochen, was ihn in der Politik am meisten fordert und warum er glaubt, dass das früher anders war.

Andere Themen des Gesprächs waren, wie Umwelt und Wirtschaft Hand in Hand gehen können und wie Fischer seine Zeit im Nationalrat erlebt hat. Die ganze Sendung kannst du hier nachhören: