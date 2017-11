Hast du schon mal von der Ombudsstelle gehört? Die Stadt Luzern stimmt am Wochenende ab. Und niemand weiss es oder zumindest spricht niemand darüber. Die Themen sind wahrlich auch nicht die attraktivsten, dennoch geht es dabei um 53.5 Millionen und nochmals weitere 30 Millionen Franken. Was es mit denen auf sich hat, hörst du im Podcast. Andreas Felder von der CVP und Yannick Gauch von der JUSO, beides Grossstadträte, haben uns nämlich besucht und über die kommenden Abstimmungen gesprochen.

Im Interview hörst du, was sie zu den drei Vorlagen meinen und ob sie es für richtig halten, dass darüber abgestimmt wird, trotz der kleinen Kontroversen. Es geht dabei um ein neues Finanzreglement, eine Veränderung bei der Ombudsstelle und um ein neues Primarschulhaus.