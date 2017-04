Pics Or It Didn’t Happen Arvida Byström und Molly Soda sind zwei Künstlerinnen, die vor allem via Instagram agieren. Obwohl sie durch die Social Media Plattform überhaupt bekannt wurden, ist es auch Instagram, das schon mehrere Fotos von ihnen löschte. Die Bilder würden nicht mit den Richtlinien des Unternehmens übereinstimmen.

Dies ging so weit, dass das eine oder andere Profil auch schon für längere Zeit von Instagram gesperrt wurde.

© Rin Johnson Die beiden Künstlerinnen entschieden sich das Thema, der gelöschten Bilder aufzugreifen und riefen ihre 220’000 Followers dazu auf, ihnen die Bilder zu schicken, die von Instagram gelöscht wurden.

© Molly Soda Entstanden ist «Pics Or It Didn’t Happen». Ein Buch das inhaltlich überzeugt und eine wichtige Thematik unserer Zeit anspricht.

Abfallen tut leider etwas die Gestaltung. Sorgfältigere Entscheide in der Grafik und in der Bindung hätten das Thema sicherlich nochmals unterstreichen können. So wird es visuell und haptisch dem Inhalt leider nicht gerecht und lässt viele Fragen offen, warum die verschiedenen Bildgrössen, warum die etwas billig wirkende Aufmachung?

© Issac Kariuki Im Krass Politic haben wir auch noch mit Dominique Strebel, Dozent für Medienethik am MAZ, gesprochen und ihn gefragt, ob es Zensur ist, wenn Instagram Bilder von der eigenen Plattform löscht. Titelbild: @arvidabystrom © Arvida Byström