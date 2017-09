Podium zur Inseli-Initative Emotional, breit und vor allem oft – die Debatte um die Inseli-Initiative lässt Luzern seit einigen Wochen den Atem anhalten. Mit dem Krass Politic begaben wir uns vor Ort aufs Inseli und diskutierten mit fünf Gästen, was jetzt wichtiger ist: Dass das Inseli als Naherholungsgebiet vergrössert wird oder dass die Cars weiter dort parkieren können. Der Unternehmer, dem die konkreten Ersatzlösung fehlt, stand dem Architekten gegenüber, welcher einwendet, dass man in der Stadtplanung nie vor gelösten Situationen steht, was sich der Unternehmer wünscht einer Utopie gleiche. Der Stadtrat verteidigte die Initiative, versicherte, dass die Määs auch danach weiter auf dem Inseli bestehen bleiben kann. Beim Umbau könnte sogar auf die Bedürfnisse der Määs eingegangen werden. Sein Kontrahent, Grossstadtrat der SVP entgegnete, dass dies jedoch nicht im Initativtext stehe. Die Initiantenvertretung pochte auf das Bedürfnis nach mehr Grün – und Erholungsfläche, was besonders auch im Zentrum der Stadt wichtig sei. In einer stetig wachsenden Stadt und Agglomeration brauche es attraktive Plätze, die als Treffpunkt und zum Verweilen dienen.