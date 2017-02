Gemeinsam gegen das Sparen Vor zwei Wochen geschah es in Zürich, in eineinhalb Monaten soll es in Luzern passieren und betrachten wir die letzten achtzehn Monate, finden wir noch einige weitere Beispiele über die ganze Schweiz verteilt. Kantonsschüler und -schülerinnen demonstrieren gegen das Sparen in der Bildung. Im Krass Politic stand uns Serafin Curti, Präsident des Verbands der Luzerner Schülerorganisationen (VLSO), Rede und Antwort und zu der Demonstration, die sie gegen das Sparen in der Bildung planen. In Zürich fand Anfangs Februar die Aktion «Wir besetzen eine Schule!» statt. Kantonsschülerinnen und -schüler wehrten sich in einer relativ spontanen Aktion gegen das Sparen in der Bildung und zogen am Ende mit Transparenten durch die Strassen.

Organisiert wurde das Ganze von verschiedenen Schüler und Schülerinnen. Obwohl die Aktion durchaus erfolgreich war, distanziert sich die Zürcher Schülerorganisation (ZSO) davon. Timothy Oesch, Mediensprecher der ZSO, erklärt uns warum sie sich nicht hinter die Aktion stellen und dass das eigentlich nichts mit dem inhaltlichen Anliegen zu tun hat. Ausserdem fragen wir uns, ob der Unmut der Schülerinnen und Schüler Potenzial für eine schweizweite Bewegung hat und ob «Schwänzen für die Bildung» nicht etwas widersprüchlich ist. Schliesslich fanden beziehungsweise finden die Demonstrationen während der regulären Schulzeit statt. Quelle des Titelbilds: Lina Giusto, az Limmattaler Zeitung.