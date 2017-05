Viel Lesen, viel repräsentieren und wenig schreiben Vier Jungendliche mit Fluchthintergrund haben während ihren Frühlingsferien im Radio 3FACH Beiträge für das Radio gestaltet. Diese hört man aktuell in der Stooszyt im Rahmen der Themenwoche “Wir – hier!” zu Migration und Asyl. Stadtpräsident Beat Züsli hat das Patronat des Projekts übernommen und besuchte uns darum zum Auftakt der Woche im Krass Politic. Er hat uns erzählt, wie sein Alltag aussieht. Er habe viele Sitzungen, müsse viel Lesen, aber nur wenig schreiben.

Züsli sprach mit uns aber auch über das Asylwesen. Dieses hat eigentlich der Kanton innig und darum erzählte uns Beat Züsli auch, ob er zufrieden ist mit dieser Aufgabenteilung. Weiter sprachen wir darüber, ob Menschen mit Fluchthintergrund eine Stimme haben ins unserem öffentlichen Diskurs und darüber was Integration für ihn bedeutet. Beat Züsli wird am Samstag, 12. Mai, an der Hörlounge des “Wir – hier!”-Projekts anzutreffen sein.