America First – Lucerne Third Seit Donnerstag geht das Video “Switzerland Second” von der “Deville Late Night Show” viral. Donald Trump wird darin eingeladen, nicht zu vergessen, was nach “America First” im Fokus liegen soll. Dabei nimmt die Deville-Variante wiederum Bezug auf die Niederländische Vorlage “Netherlands Second” der Niederländischen Talkshows “Zondag met Lubach.” Nach dem Internet-Hype aus Holland, holte niemand geringeres als Late-Nitght-Talker und Star-Satiriker Jan Böhmermann stolze acht weitere Late-Night-Shows mit ins Boot, eine Adaption zur holländischen Version von “Netherlands Second” zu produzieren. Das ganze als satireskes Zeichen gegen Trump. An der Telefonkonferenz der europäischen Satirikier von Montag vor einer Woche war natürlich auch der LATZ auf 3FACH geladen. Dabei vertrat 3FACH und LATZ schon vor einer Woche die Devise: Schweiz als zweitbestes Land, passt uns schon ganz gut. Luzern als schönste Stadt, muss aber somit zwingend als “Lucerne third” gleich darauf folgen. Das Original unseres Ex-3fächlers Dominik “Dominator” Deville findest du hier: