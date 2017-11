Ja, die gute alte Autoprüfung ist nach wie vor für so einige Junge einen Krampf. Viele brauchen sie in ihrem Job, in ihrer Lehre, oder einfach weil sie so krass im Kaff wohnen, dass sie ohne, keine Freunde und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten hätten. Trotzdem findet SP-Politiker Mario Stübi aus Luzern, Junge die keine Autoprüfung machen, sollten belohnt werden. Der LATZ wehrt sich für alle, die sie brauchen und verschenkte deswegen am Dienstag gleich den Führerschein. Wer ihn gewonnen hat und was sonst noch alles für Crazyshit in deiner Lieblingssatiresendung geschah, kannst du hier nachhören: