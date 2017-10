Chelbibueb & Määsmocke – LATZ Holy Guacamoley, was war das wieder für ein LATZ letzten Dienstag. Die Määs hat begonnen und passend dazu gab es ein Gewinnspiel, bei welchem man herausfinden musste, wie lange der gute Doggweiler-Metzg schon Würste grillt. Weisst du es? Auch in der Innenstadt gehts flüssig zu und her. Manchen Velo-Fahrer wohl ein bisschen zu flüssig, denn einige von ihnen haut es beim jetzigen Regenwetter auf den LATZ. Dies aufgrund der neuen und teuren Bemalung am Theaterplatz. Velofahrer berichten: Die ganze Sendung (Ohne Lieder) kannst du hier nachhören, dann erfährst du auch gleich noch wie gross der Penis des kürzlich verstorbenen Hugh Hefner ist, wir hatten ihn vor seinem Tod noch im Interview.