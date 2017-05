Crowdfunding + Kredit für Luzern Dem Kanton Luzern geht es momentan nicht so gut. Gerade nach diesem Abstimmungssonntag kommen weitere 40 Millionen Schulden dazu und dem Finanzdirektor Marcel Schwerzmann fehlen die Ideen. Deswegen ruft “er” vom LATZ direkt einem Kreditunternehmen an und fragt mal nach ob so Etwas wie eine Million drin liegen würde? Peinlich muss es uns Luzernerinnen und Luzerner also noch nicht sein. Leider brauchen wir aber dringend “das Geld” und so haben wir ein Crowdfunding für den Kanton Luzern lanciert. Den Werbespot dazu hörst du hier: Die ganze Sendung LATZ vom Dienstag 23.05. kannst du hier nachhören: Das Crowdfunding ist in der Mache, der LATZ wird dich nächsten Dienstag über den aktuellen (Spenden-)Stand informieren. Aus aktuellem Anlass, der Beitrag von Angel E. aus LU: