ERDBEBEN ERSCHÜTTERT LATZ HÖRER Crazy. not normal. dääääääne. Daas sind nur einige Ausdrücke für das übetrieben krasse Erdbeben welches wir am Montag erlebten. LATZ Hörer gaben auf der Strasse Auskunft darüber wie sie es erlebt haben: Auch Dr. Daniele Ganser, welcher in der letzten Sendung ARENA keine faire Plattform bekam, äusserte sich im LATZ in Form von einem Reggae-Song: Die ganze Sendung vom Satirespecial LATZ auf 3FACH vom 07.03.17 kannst du hier nachhören: