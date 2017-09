In deiner Satiresendung “LATZ” hast du letzten Dienstag einiges geboten bekommen. Neben Erika, welche dem “Doorzögli” einen halben Schreck einbrachte, weil sie am Telefon von ihrem gewalttätigen Alkoholiker-Mann geschlagen wurde, gab es auch noch eine Reimmärlistunde. Dieses mal ging es um “Blechi”, den Car am Inseli.

Die ganze Sendung LATZ vom 19.09.17 kannst du hier nachhören: