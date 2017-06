Lara Stoll: Das Geschlecht als Vorteil Heute wurde im Latz der Dick vertrieben und es regierte einmal mehr Pussy Power. Viel Pussy Power kommt auch von der Slam-Poetin und Satirikerin Lara Stoll. Sie staubte schon mehrere Preise in der Szene ab und ist eine der erfolgreichsten Frauen im Business. Nicht zuletzt wegen der beliebten TV-Satire «Bild mit Ton», in welcher sie regelmässig absurde Videos veröffentlichte. Die Poetry-Szene ist klar männerdominiert, egal welchen Slam frau besucht, die männlichen Slammer sind in Überzahl. Es brauche Mut auf die Bühne zu stehen und sich mit seinem Text sozusagen nackt auszuziehen, ein möglicher Grund für den niedrigen Frauenanteil, sagt Lara Stoll im Interview. Doch seit Lara Stoll begonnen hat zu slammen, soll es sich schon verbessert haben, so hätten die Veranstaltenden oftmals eine Frauenquote eingeführt. Diese habe vielleicht auch ihr zum einen oder andere Auftritt verholfen – nicht aber zum Sieg. Das ganze Interview mit Lara Stoll kannst du hier nachhören: Was gibt’s besseres als am Montagabend um 22.30 Uhr vor das Roadhouse zu stehen und die Leute Fragen zur Verhütung zu stellen? Nichts! Darum gingen wir auf die Strasse und fragten bei Frau und Mann nach, wer denn für die Verhütung zuständig ist. Die Antworten sind echt hörenswert!