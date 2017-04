Schneider vs. Nationalbankchef Die 86-Jährige Louise Schneider ist nicht unterzukriegen. Trotz ihres beträchtlichen Alters sprayt sie am Dienstagmorgen im Rahmen der Initiative der GSOA die Schweizer Nationalbank voll. Der Chef der SNB, Thomas Jordan redet im 3FACH direkt am Telefon mit der Rentnerin. Ob die Diskussion in Kuchen und Kaffe oder in der totalen Eskalation endet, hörst du hier: Die ganze Sendung LATZ gibt`s hier zum nachhören und mitschmunzeln: