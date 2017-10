Lawrence Rothman – The Book Of Law Aufgewachsen in einer richtig üblen Gegend in St. Louis, lebt der Multi Instrumentalist Lawrence Rothman seit gut zehn Jahren in LA.

Der Umzug hatte positive Auswirkungen auf den Künstler: seit er in LA lebt traut er sich erst richtig, sich auszuleben. Musikalisch, wie auch persönlich. Seine gefühlsvolle und emotionale Musik wurde in St. Louis immer belächelt und von niemandem ernst genommen.

Mit seinem Album “The Book Of Law” wird sich das nun aber auch in seiner Heimatstadt ändern und ihm Respekt verschaffen Denn Respekt hat er spätestens mit dieser Platte verdient.

12 einnehmende Songs, die treibende aber feine Strukturen bieten. Teils von 80s Sound inspiriert, teils französischer Pop aber auch moderner Synth Pop kommt zum Zug.

Seine Promofirma verkauft die Tracks als Indie Version vom Sound von Lust For Youth. Was sie damit meinen wird schnell klar: epische Songs mit Vocals, die ganz weit hinten im Hals und mit viel Druck gesungen werden.

Diese Vocals sind prägend und lassen dem Hörer eine einfache Wahl: entweder man hasst oder aber man liebt sie.

Am besten, du entscheidest gleich selbst!