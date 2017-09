LCd Soundsystem – American Dream Im April 2011 gaben LCD Soundsystem ein legendäres Abschiedskonzert.

Im ausverkauften Madison Square Garden hat die Band um James Murphy ganze 28 Songs gespielt. Damals meinte man, es sei das allerletzte Mal, wo man die Songs live hören kann.

Heute, 6 Jahre später, gibt’s aber ein neues Album. Die Kultband gibt mit «American Dream» ein richtig gutes Comeback.

Wenn man sich das Album anhört, merkt man, dass sich bei James Murphy so einiges angestaut hat.

Lyrisch, aber auch musikalisch. Insgesamt 10 Songs sind auf der Platte. Ganz im Stile von LCD Soundsystem, so dass man gar nicht richtig weiss, wo die Tanzmusik beginnt und wo der Rock aufhört.



James Murphy hatte schon immer eine Leidenschaft für Gerätschaften aus Musikmuseen. Und diese Leidenschaft hat er nun auch ins Comeback-Album eingebaut. Die alten Musikgeräte wurden rausgekramt und mit ihnen krautiger Vintage Sound erzeugt. Und natürlich mangelts auch nicht an Perkussion und experimentellen Ansätzen.

Auf «American Dream» findet man 10 emotionale und greifbare Songs. Genau so, wie man es sich von den New Yorkern gewohnt ist.

Genau so, wie man LCD Soundsystem liebt.