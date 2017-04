Gilles Peterson ist zweifellos einer der besten Selectors weltweit. Er hostet Radioshows, als Produzent aktiv, DJ und betreibt seit rund 10 Jahren ein äusserst erfolgreiches Label. Brownswood Recordings nennt sich dieses und klingen tut die Musik mal soulig und jazzig, mal housig und verspielt, mal experimentell und fordernd. Im Rahmen des 10 jährigen Jubiläums wurde eine Compilation mit Stücken aller bisherigen Veröffentlichungen zusammengestellt. Wir hören da etwas rein und lassen uns von Gilles Petersons Universum verzaubern.



In der zweiten Stunden gibt’s etwas mehr Struktur-Musik. House-Musik mit afrikanischem Einschlag gibt es unglaublich viel. Auch bei europäischen oder amerikanischen Künstler kommt dieses Konzept ziemlich gut an, sodass der Afro-House zu einem festen Bestandteil der House-Szene geworden ist. Wir hören uns in ein paar Tracks der jüngeren Vergangenheit an, ziemlich groovig und animierend das Ganze.

