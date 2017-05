Bad Bonn Kilbi, B-Sides und mehr… Der Sommer ist schon fast da, die Blumen blühen und die tollsten Festivals stehen an. Auch aus Sicht des Les Couleurs Musicales. In einer Woche findet die Bad Bonn Kilbi statt. Highlight reiht sich an Highlight, Experimental trifft auf Rock, Noise trifft auf World. Im heutigen Les Couleurs Musicales werden vor allem die exotischeren Programmpunkte beleuchtet, so zum Beispiel die Gitarren-Virtuose Norberto Lobo oder die kongenialen Mandolin Sisters aus dem Süden Indiens. Die erste Stunde ist voll und ganz der Bad Bonn Kilbi gewidmet, welche am kommenden Wochenende stattfindet und vom 3FACH live übertragen wird. Rund zwei Wochen später findet auf dem Sonnenberg das B-Sides Festival statt. Mit Ata Kak und King Ayisoba sind in dessen Line-Up zwei Musiker aus Ghana, die nicht nur musikalisch, sondern auch bezüglich ihres Werdegang als Musiker sehr interessant sind. Wir hören uns ihre musikalischen Werke an und Marcel Bieri, Co-Festivalleiter, gibt zusätzliche Auskünfte zum diesjährigen B-Sides Programm, hörbar ab 01.16.55 (Soundcloud-File findest du am Ende des Berichts). Zudem gibt’s LCM-Tipps für das Pfingstwochenende in Luzern. Equiknoxx Music, am Freitag 2. Juni im Klub Kegelbahn. Das Japanese New Music Festival, am Montag 5. Juni in der Industrie. Die ganze Sendung nachhören kannst du hier: