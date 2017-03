Die Welt zu Gast in Stans Normalerweise gehen wir im Les Couleurs Musicales auf Reisen. Hinaus in die weite Welt, auf der Suche nach exotischen Vibes. In der letzten Aprilwoche wendet sich das Blatt für einmal und die Welt ist zu Gast in der Zentralschweiz. Dann finden nämlich die Stanser Musiktage statt, welche das “Les Couleurs Musicales Herzen” ganz schnell schlagen lassen. Grund genug, diesem wunderbaren Festival eine Sendung zu widmen. Zwei Stunden Musik, welche du an den Stanser Musiktagen live hören werden kannst und Antworten vom Programm-Chef Marc Unternährer. Heute Abend zwischen 18 und 20 Uhr im Les Couleurs Musicales.