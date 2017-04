DJ Marcelle in the Mix “Another Nice Mess” – So lautet das Motto der umtriebigen niederländischen DJ Marcelle. Sie vermischt verschiedenste Musikgenres so kompromisslos, dass man an ihren Abenden oftmals etwas durchgeschüttelt wird. So enstehen immer wieder neue Situationen und Kreationen, die man an sonstigen Club-Nächten nur selten erlebt. Letzten Freitag war DJ Marcelle im Südpol Club zu Gast. Das Les Couleurs Musicales führte mit ihr ein Gespräch. In der Sendung gab es Auszüge aus dem Interview und einen stündigen Mix von DJ Marcelle zu hören. Heavy Bangers hat’s da drin. Den Mix von DJ Marcelle für in die Hosentasche, voila: