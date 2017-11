KOKOKO! – Kinshasa New Wave KOKOKO! trieben vor einer Woche die Tempraturen im Bad Bonn zünftig in die Höhe. Bereits an der Kilbi 2017 waren sie eines der grossen Highlights. Nach dem Gig gaben uns KOKOKO! im Interview bekannt, wie das Projekt Form annahm, wo sie Inspiration finden und inwiefern sie ihren eigenen Stil kreieren. Nächsten Freitag spielen sie zudem im Rahmen des Alors Festival in Zürich. Das Festival, oder dessen Line Up wird ebenfalls beleuchtet. Dengue Dengue Dengue, sie waren ebenfalls an der Kilbi mit dabei, spielen nicht nur am Alors Festival, sondern auch im Uferlos, dies am 17. November. Yay. Die Sendung nachhören kannst du hier: