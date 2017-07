Lost tracks of Somalia Das Les Couleurs Musicales steht ebenfalls im Zeichen der Pussy Power Week. Female music only. Dabei beleuchten wir unter anderem eine Musik-Szene, in welcher die Frau eine ungeahnte Stellung einnahm. Die Frauen waren in der Vorkriegszeit in Somalia ein wesentlicher Bestandteil der Szene. Im August veröffentlicht das Label Ostinato eine Compilation mit vergessenen Lieder Somalias. Das Les Couleurs Musicales hat die Ehre, Tracks von dieser wunderbaren Platte spielen zu dürfen. Natürlich richten wir den Blick auch in die Gegenwart. Unter anderem mit sehr tanzbarer Musik aus Portugal. Be prepared, heute Abend zwischen 18 und 20 Uhr im Les Couleurs Musicales.