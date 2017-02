Molam & Thai Pop The Paradise Bangkok Molam International Band ist wohl so manchen ein Begrif. Die Band, bestehend aus Newcomern und Legenden der thailändischen Malam-Musikszene, spielte 2014 auf dem Sonnenberg am B-Sides und 2015 im Südpol Club. Die Band entstand aus einem Label, das Label entsprang einer Party. Doch der Reihe nach. Im Bangkoker Paradise Club schmissen die DJ’s Maft Sai und Christ Mentist legendäre Parties. Daraus resultierten von ihnen zusammengestellte Compilations und Releases, welche sie auf ihrem Label Paradise Bangkok veröffentlichten. Doch damit gaben sie sich nicht ab. Aus dem Label heraus entstand zudem die Band “The Paradise Bangkok Molam International Band“, welche den traditionellen Molam Sound und modernee Vibes zu einem psychedelischen Hypno-Sound verschmelzen lassen. Nebst ihrem Sound liefern sie immer wieder mitreissende DJ-Sets, welche viele Schätze aus dem Thai-Pop-Himmel der 70er und 80er Jahre preisgeben. Zudem gibt’s eine erste, kurze Hörprobe vom wundervollen Programm der Stanser Musiktage. Eine ausführliche Sendung zu den STM 2017 folgt bald. Mit dabei auch der Londoner Beat-Producer Hector Plimmer und Musik rund um das Label “On The Corner” Tune in, hier gehts zum Podcast: